Сделать это нужно для того, чтобы услышать каждого человека, и рассказать о полагающихся мерах соцподдержки.

Губернатор Виталий Хоценко, находящийся в командировке в Усть-Ишимском районе, побывал в районном центре.

– Затопленными здесь остаются 9 домов. Поручил главе района Александру Степановичу Седельникову нарастить темпы по обследованию домовладений, чтобы жители могли скорее получить компенсацию за частичную и полную утрату имущества в 50 и 100 тысяч рублей. Поставил задачу главе района зайти в каждый дом, пообщаться с каждым человеком, чтобы люди знали обо всех мерах поддержки, – заявил Хоценко.

Кстати, срок обращения за выплатами с двух месяцев до трех с момента объявления режима чрезвычайной ситуации.