От паводка могут пострадать муниципалитеты на севере и юге.

Начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский рассказал об обстановке на территории региона с паводком. В пресс-центре ТАСС он сказал, что идет подготовка к возможным проблемам, но прошлогоднего сценария не ждут.

– Потенциально под угрозой оказались как минимум четыре района – Усть-Ишимский, Тевризский и два южных – Павлоградский и Одесский, – перечислил он.

На севере готовятся к эвакуации, проверяют системы оповещения, организацию пунктов временного размещения, завозят продукты.

– Еще на юге области есть проблема, со стороны Казахстана, в двух районах, есть вероятность подтопления талыми водами с полей, – сказал Колодинский.

Усугубляется ситуация еще и перепадами высот между границей РФ и Казахстаном. Она составляет 16 метров.