После «представления» обманутых дольщиков на недострой обратили внимание на федеральном уровне.

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Омске. Речь идет о скандальном долгострое на улице Герцена, 11.

В День России участники ЖСК «Центральный-2» устроили в заброшенном здании перфоманс: решили самостоятельно «въехать» в пустые помещения недостроенного здания и опубликовали в соцсетях фотографии необычного представления.

Окончания строительства дольщики ждут уже 20 лет, а предпологаемая дата сдачи дома – 2036 год. Люди не захотели столько ждать и начали обживать недостроенные квартиры уже сейчас.

– Вот дольщики и решили брать решение вопроса в свои руки: обустроить свои недостроенные квадратные метры, убрать мусор, наклеить обои, попить чаю и пообщаться с соседями, – говорится в посте, размещенном в паблике «Омск. Треш-новости».

Напомним, что это уже не первый перфоманс дольщиков. Ранее они перекрывали дорогу на улице Интернациональной и вывешивали на доме манекен, который с улицы был похож на труп.

Многоквартирный дом начали возводить в 2006 году с планируемым сроком сдачи в 2009 году. Подрядчиком выступила компания ООО «Регион», застройщиком – «СибНефтеСбыт», а денежные средства собирала жилищная кооперативная ассоциация «Центральный» под руководством Сергея Скрепца. Однако проект застопорился, и строительство прекратилось.

В 2012 году управление строительством перешло к «Строительной компании МК-С» под руководством Сергея Маренко, но она также не смогла довести проект до завершения.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие установило, что в период с 2007 по 2013 год неустановленное лицо, от имени бывшего застройщика ЖСК «Центральный-2», собрало с дольщиков 22 млн рублей, лишив жилья 18 человек.

Многолетняя история заброшки на Герцена может завершиться в скором времени. Градостроительный кодекс изменился, а конструкции за 20 лет «простоя» утратили прочность. В мае этого года глава омского минстроя Александр Рашко высказался о возможности сноса дома-«скелета». При таком исходе дольщикам выплатят компенсацию, а само здание демонтируют.