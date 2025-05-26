Дольщики легендарной заброшки устраивали жуткие перфомансы вроде вывешивания манекена. Но объект так и не достроили.

Сегодня, 26 мая, глава министерства строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко раскрыл судьбу долгостроя на Герцена, 11. Уродливая конструкция издалека напоминает скелет.Глава ведомства рассказал о некоем инвесторе, который готов выплатить компенсации дольщикам. Что касается заброшки, то достроить ее проблематично из-за изменения Градостроительного кодекса. Да и конструкции потеряли прочность.

– Для возобновления строительства необходимо выкупить землю. Проектную документацию дома также нужно будет делать заново, так как изменились нормы Градостроительного кодекса. Объект не был законсервирован, конструкции утратили прочность и, скорее всего, подлежат демонтажу, – заявил Рашко.

Многоэтажку начали строить в 2006 году и собирались сдать в 2009-м. Генподрядчиком была компания ООО «Регион», а застройщиком «СибНефтеСбыт», деньги с пайщиков собирал ЖСК «Центральный» Сергея Скрепца. Однако что-то пошло не так, и стройка встала. Затем в 2012 году управление проектом получила «Строительная компания МК-С» Сергея Маренко, которая также его «не потянула».

С 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По данным следствия, в период с 2007-го по 2013 год неустановленное лицо от имени прежнего застройщика ЖСК «Центральный-2» собрало с пайщиков 22 млн рублей, оставив 18 человек без жилья.

Дольщики, чтобы привлечь внимание к проблеме, устраивали яркие и жуткие перфомансы вроде вывешивания манекена, которые принимали за труп, блокировали движение по улице Интернациональной, беспрерывно ходя по пешеходному переходу.