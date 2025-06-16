Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла на Красноярском тракте.
Вчера вечером, 15 июня, в полицию поступила информация о жутком дорожном происшествии в Советском округе Омска, в результате которого погиб водитель мотоцикла.
По предварительной информации, авария произошла на Красноярском тракте. Там автобус марки «ПАЗ Вектор Некст», поворачивающий налево, не предоставил преимущество движущемуся навстречу мотоциклу «Кавасаки ZX1000G» под управлением 42-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист скончался на месте происшествия.
Отмечается, что автобус двигался пустым, направляясь к месту стоянки. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Авария произошла на Красноярском тракте.
Вчера вечером, 15 июня, в полицию поступила информация о жутком дорожном происшествии в Советском округе Омска, в результате которого погиб водитель мотоцикла.
По предварительной информации, авария произошла на Красноярском тракте. Там автобус марки «ПАЗ Вектор Некст», поворачивающий налево, не предоставил преимущество движущемуся навстречу мотоциклу «Кавасаки ZX1000G» под управлением 42-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист скончался на месте происшествия.
Отмечается, что автобус двигался пустым, направляясь к месту стоянки. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова