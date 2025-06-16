Вознаграждение вырастет в 4 раза.

На внеочередном заседании Омского горсовета депутаты проголосовали за предложенные мэрией «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан». Под общей формулировкой скрывается увеличение выплат тем, кто приведет в военкомат своих знакомых. Новоиспеченные контрактники будут отправлены в зону проведения СВО, сообщает «Новый Омск».

По 30 тыс. рублей будут платить сотрудникам военкоматов, УФСИН, службы судебных приставов, МЧС, следкома, Росгвардии, которые привлекут кого-то на военную службу. Обычным гражданам, которые не служат в структурах, за каждого приведенного нового контрактника заплатят по 20 тыс. рублей.

Отметим, что заключить контракт таким образом может не только гражданин России, но и иностранец и человек без гражданства.

Напомним, что подобную выплату ввели в сентябре прошлого года, однако она была в четыре раза меньше и составляла 5 тыс. рублей.