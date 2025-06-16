Банк отмечает 25-летие.

Заместитель главы КХ «Тритикум», председатель Ассоциации «Народный фермер Омской области» Максим Левшунов поздравил Россельхозбанк с юбилеем.

Поздравление

Поздравляю Россельхозбанк с 25-летием! Вот уже 25 лет главный банк для аграриев помогает развивать сельское хозяйство не только в нашем регионе, но и во всей стране. За эти годы Россельхозбанк стал верным и надежным партнером для многих фермерских хозяйств, помогая развиваться, расти и укреплять позиции агропрома.

Я искренне признателен банку за эффективную, регулярную и своевременную финансовую поддержку земледельцев, животноводов, фермерских хозяйств Омской области. За открытие новых горизонтов – таких как развитие экотуризма. За подготовку кадров для сельского хозяйства в рамках образовательного проекта «Школа фермера». В общем – за комплексный подход, дающий результаты!

Наша история сотрудничества с Россельхозбанком насчитывает уже много лет. Без преувеличения могу сказать, что КХ «Тритикум» успешно развивается благодаря нашему плодотворному взаимодействию. Отмечу, что в Россельхозбанке понятные условия кредитования и удобные программы поддержки аграриев. Важно, что вы слышите потребности фермеров и оперативно реагируете на изменения рынка. Ну и, конечно, отдельная благодарность за человечность и отзывчивость сотрудников, которые искренне переживают за успехи каждого клиента.

Спасибо за вашу работу, ваше доверие и заботу о сельском хозяйстве Омской области и нашей страны в целом!

erid: 2SDnjeixRwb

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.