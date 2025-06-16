Омск-Информ
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·Общество

Перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала ожидаются с 16 июня.  

Перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала ожидаются в некоторых районах Омской области с 16 по 22 июня. Как сообщили в омском отделении Российской телевизионной и радиовещательной сети, отключения – временные. В эти дни будут проводиться профилактические и технические работ на передающих станциях.

Перебои с вещанием затронут следующие населённые пункты:

  • 16 июня (понедельник) - Ачаирский (Омский район) с 11:00 до 17:00
  • 17 июня (вторник) - Крестики (Оконешниковский район) с 11:00 до 17:00
  • 18 июня (среда) - Черлак с 8:00 до 17:00

В эти часы не будет работать трансляция 20 федеральных телеканалов. Кроме того, 18 июня в Черлаке временно отключат и «Радио России».

Добавим, что работы могут перенести из-за погодных условий.

Наталья Корнеева
·Общество

Перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала ожидаются с 16 июня.  

Перерывы в трансляции телевизионного и радиосигнала ожидаются в некоторых районах Омской области с 16 по 22 июня. Как сообщили в омском отделении Российской телевизионной и радиовещательной сети, отключения – временные. В эти дни будут проводиться профилактические и технические работ на передающих станциях.

Перебои с вещанием затронут следующие населённые пункты:

  • 16 июня (понедельник) - Ачаирский (Омский район) с 11:00 до 17:00
  • 17 июня (вторник) - Крестики (Оконешниковский район) с 11:00 до 17:00
  • 18 июня (среда) - Черлак с 8:00 до 17:00

В эти часы не будет работать трансляция 20 федеральных телеканалов. Кроме того, 18 июня в Черлаке временно отключат и «Радио России».

Добавим, что работы могут перенести из-за погодных условий.

Наталья Корнеева