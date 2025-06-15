Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина скончалась на месте происшествия.
В Омске транспортные полицейские расследуют обстоятельства смертельной травмы, произошедшей накануне на железнодорожной линии между станциями Карбышево-1 и Пламя.
Сообщается, что 46-летнюю женщину сбил пассажирский поезд, когда она пересекала железнодорожные пути вне специально оборудованного перехода. Водитель состава заметил пешехода, немедленно подав предупредительный гудок и предприняв экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.
Женщина получила серьезные повреждения и скончалась непосредственно на месте происшествия. Транспортная полиция ведет расследование инцидента.
Мария Филимонова
·Происшествия

Женщина скончалась на месте происшествия.
В Омске транспортные полицейские расследуют обстоятельства смертельной травмы, произошедшей накануне на железнодорожной линии между станциями Карбышево-1 и Пламя.
Сообщается, что 46-летнюю женщину сбил пассажирский поезд, когда она пересекала железнодорожные пути вне специально оборудованного перехода. Водитель состава заметил пешехода, немедленно подав предупредительный гудок и предприняв экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.
Женщина получила серьезные повреждения и скончалась непосредственно на месте происшествия. Транспортная полиция ведет расследование инцидента.
Мария Филимонова