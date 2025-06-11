Омск-Информ
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·Общество

В сибирских регионах стали запрещать движение фур по дорогам.

Движение большегрузов ограничили на ряде автодорог в Сибири, в регионах стоит слишком жаркая погода.

– Движение большегрузов на участках трасс М-12, М-5, Р-354, Р-254, Р-402 и Р-404 из-за высокой температуры воздуха – выше 32 градусов по Цельсию ограничено, – об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения введены на участках трассы Р-402 Тюмень – Омск, Р-354 Екатеринбург – Курган, на дорогах Р-254 «Иртыш» у подъезда к Тюмени и Ишиму, Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск у подъезда к Сургуту, а также на участках дорог М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

Наталья Корнеева
·Общество

В сибирских регионах стали запрещать движение фур по дорогам.

Движение большегрузов ограничили на ряде автодорог в Сибири, в регионах стоит слишком жаркая погода.

– Движение большегрузов на участках трасс М-12, М-5, Р-354, Р-254, Р-402 и Р-404 из-за высокой температуры воздуха – выше 32 градусов по Цельсию ограничено, – об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения введены на участках трассы Р-402 Тюмень – Омск, Р-354 Екатеринбург – Курган, на дорогах Р-254 «Иртыш» у подъезда к Тюмени и Ишиму, Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск у подъезда к Сургуту, а также на участках дорог М-5 «Урал» и М-12 «Восток».

Наталья Корнеева