Колонны большегрузов будут разделять на двух участках трассы в Омской области 4 раза в день.

Колонны большегрузов будут разделять на двух участках трассы в Омской области 4 раза в день.

В Тюменской области продолжает снижаться уровень воды в реке Ишим в Абатском районе, где проходит трасса Тюмень – Омск. Но пока движение на этом участке осуществляется в реверсивном режиме.

Чтобы избежать скопления фур на подъезде к селу Абатское, на двух участках трассы в Омской области колонны фур разделяют на более мелкие. Для этого четыре раза в день перекрывают движение для большегрузов в сторону Тюмени.

Это происходит на 426 и 491 километрах трассы. Движение перекрывают:

с 9:00 до 10:00 часов;

с 12:00 до 13:00 часов;

с 15:00 до 16:00 часов;

с 18:00 до 19:00 часов.

Легковые машины, а также автобусы могут ехать беспрепятственно.