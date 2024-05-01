Ночью был организован технологический перерыв для дорожной техники. В это время пропускали большегрузы, скопившиеся на трассе.

Ночью был организован технологический перерыв для дорожной техники. В это время пропускали большегрузы, скопившиеся на трассе.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали о том, что сейчас происходит на трассе Тюмень – Омск в Абатском районе.

Насыпь на участке трассы с 353 по 363 км продолжают укреплять, но кое-где вода просачивается на дорогу. Автоинспекторы продолжают пропускать транспорт через затапливаемый участок.

- Ночью был организован технологический перерыв для дорожной техники, сотрудники Госавтоинспекции в этом время пропускали большегрузный транспорт, скопившийся на трассе. Сейчас больших массовых пробок нет, - сообщили в ГИБДД.

Сейчас движение на этом 10-километровом участке осуществляется в реверсивном режиме.

На записи с воздуха, представленной тюменской Госавтоинспекцией, видно, что происходило на трассе сегодня утром.