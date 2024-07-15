Это уже вторая фура за день, которая перегораживает проезд водителям.

Сегодня, 15 июля, в одном из омских пабликов появилась информация, что в центре Омска произошло неожиданное ДТП. По словам очевидцев, прямо под метромостом застряла фура. Такая ситуация произошла из-за того, что фура оказалась слишком высокой и водитель не рассчитал этот момент.

Отметим, что это уже вторая похожая ситуация за день. Ранее на Левобережье фура заблокировала проезд по улице 2-й Казахстанской. Грузовик встал посреди дороги между пересечением 2-й Казахстанской и 10-й Базой.