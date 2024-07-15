Инцидент произошел сегодня днем на Левобережье.

Проезд по улице 2-й Казахстанской в Омске заблокировала фура. Как сообщают очевидцы в соцсетях, она встала поперек дороги между пересечениями с 2-м Казахстанским переулком и 10-й Базой.

Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в ГИБДД, водитель фуры не справился с управлением и наехал на фонарный столб. Последний, судя по видеозаписи, сильно накренился. В происшествии никто не пострадал.

Из-за этого образовалась пробка из большегрузов. По данным 2ГИС, движение на этом участке затруднено до сих пор.