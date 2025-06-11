СКК им. Блинова сейчас реконструируют.

Сегодня, 11 июня, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своем telegram-канале рассказал о рекоструируемом СКК им. Блинова. Гендиректор сообщил, что главная задача – подготовить комплекс к размещению в нем «Омских Крыльев» и играм «Омички» уже в этом году.

– Процесс идет, ремонт полным ходом. Задача – сделать СКК домом для «Омских Крыльев», для «Омички», причем играть должны начать там уже в этом году. – сообщил Чистяков в своем telegram-канале.

Напомним, что в начале лета в СКК им. Блинова начали масштабную реконтсрукцию. Сейчас там проводятся работы по демонтажу, которые подрядчик должен завершить их за три месяца.