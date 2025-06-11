Омск-Информ
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·Спорт

СКК им. Блинова сейчас реконструируют.

Сегодня, 11 июня, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своем telegram-канале рассказал о рекоструируемом СКК им. Блинова. Гендиректор сообщил, что главная задача – подготовить комплекс к размещению в нем «Омских Крыльев» и играм «Омички» уже в этом году.

– Процесс идет, ремонт полным ходом. Задача – сделать СКК домом для «Омских Крыльев», для «Омички», причем играть должны начать там уже в этом году. – сообщил Чистяков в своем telegram-канале. 

Напомним, что в начале лета в СКК им. Блинова начали масштабную реконтсрукцию. Сейчас там проводятся работы по демонтажу, которые подрядчик должен завершить их за три месяца. 

Олег Кипорук
·Спорт

СКК им. Блинова сейчас реконструируют.

Сегодня, 11 июня, генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в своем telegram-канале рассказал о рекоструируемом СКК им. Блинова. Гендиректор сообщил, что главная задача – подготовить комплекс к размещению в нем «Омских Крыльев» и играм «Омички» уже в этом году.

– Процесс идет, ремонт полным ходом. Задача – сделать СКК домом для «Омских Крыльев», для «Омички», причем играть должны начать там уже в этом году. – сообщил Чистяков в своем telegram-канале. 

Напомним, что в начале лета в СКК им. Блинова начали масштабную реконтсрукцию. Сейчас там проводятся работы по демонтажу, которые подрядчик должен завершить их за три месяца. 

Олег Кипорук