Школы работают на привозной воде.

Несколько школ и детсад в Омской области существуют без водопровода и канализации. Об этом свидетельствует доклад регионального Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году».

Три школы работают без централизованного водоснабжения, на привозной воде. Две из них в Называевском районе и одна в Большереченском. В детском саду в Полтавском районе отсутствует и вода, и канализация.

Кроме того, специалисты ведомства в течение 2024 года проанализировали пищевые пробы в школьных столовых. Из 3398 образцов 8 оказались не соответствующими нормам по микробиологическим показателям, а 72 – по калорийности.

Что касается условий обучения, в ходе проверок освещенности помещений в школах из 1115 случаев в 315 были выявлены отклонения от нормативных значений.