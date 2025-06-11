Количество проданного жилья по отношению к построенному составляет менее 70 процентов.

После отмены льготной ипотеки 11 крупнейших городов России оказались в зоне риска из-за нераспроданности жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные проекта о недвижимости «Движение.ру. В их числе Омск, где своего покупателя нашли менее 70 % построенного жилья.

Аналитики отмечают, что год назад в зоне риска находился только Воронеж. Сегодня к нему добавились сразу десять городов – Волгоград, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Уфа, Красноярск и Краснодар.

– За минувший год объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза – с 475 млрд до 167 млрд рублей в месяц, одновременно с этим сокращался спрос на новое жилье. При этом большинство крупнейших городов России увеличили объемы стройки – на 10 % и более, что привело к рекордному росту нераспроданных площадей. Последнее грозит девелоперам финансовыми проблемами, – говорится в исследовании.

Нет проблем с продажами жилья в Москве, Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани происходит существенное падение (более 20 %) объемов распроданного жилья, но они пока не находятся в зоне риска.