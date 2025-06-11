Ограничения связаны со снижением пассажиропотока.

С 1 июля этого года количество автобусов на муниципальных маршрутах Омска сократится. Ограничения обусловлены уменьшением пассажиропотока в летний период. Всего с рейсов планируют снять 35 автобусов.

Изменения коснутся маршрутов № 14, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 45, 63, 67, 78, 95, 103, 171, на каждом из которых количество автобусов уменьшится на 1–3 единицы. Маршруты № 28 (Площадь Победы – Микрорайон Прибрежный) и № 32 (Бархатовой – Железнодорожный вокзал) полностью прекратят свою работу, сообщает издание «Город55».

За последнюю отчетную неделю объем перевозок «Пассажирского предприятия № 8» снизился на 6865 человек за неделю, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Высвобожденные автобусы большого класса планируется отправить на маршруты, ранее обслуживаемые автобусами среднего класса. Конкретные маршруты не уточняются, но чиновники обещают постоянный мониторинг и коррекцию работы общественного транспорта.

С 1 июля стоимость проезда в муниципальных автобусах Омска увеличится как при безналичной оплате, так и при оплате наличными. Частные перевозчики подняли стоимость проезда еще в декабре 2024 года.