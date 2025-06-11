Он ушел из дома в Красноярке и до настоящего времени так и не вернулся.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» разместил ориентировку о пропаже Корнеева Даниила, 2009 года рождения.

Парень ушел 2 дня назад из дома на улице Лесной в селе Красноярка и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, светло-зеленые глаза. В день ухода он был одет в футболку цвета хаки, темные спортивные штаны и черные сланцы.

Особая примета: татуировка в виде сердца на левой голени.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Даниила, просят обратиться по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.