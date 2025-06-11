Подозреваемый может скрываться под другим именем.

Сегодня, 11 июня, омская полиция сообщила о розыске 47-летнего Сергея Трахманова. Мужчина подозревается в совершении преступления, однако, какого именно, в полиции не сообщают. Сейчас он скрывается от предварительного следствия.

Приметы подозреваемого: рост 175 см, на вид 40–45 лет, телосложение среднее, короткие светло-русые волосы, может носить усы и темную бороду.

Предположительно, скрывается под другим именем. Может находиться на территории Новосибирской области.

Всех, кто имеет информацию об этом человеке, просят обратиться по телефонам: 102, 79-33-02, 79-22-78, +7-913-609‑75‑19. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.