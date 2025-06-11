Омск-Информ
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·Происшествия

Девушка выразила благодарность помогавшим ей омичам.
Жительница Омска поделилась историей о своем неожиданном инциденте, случившемся с ней вечером на бульваре Кузьмина. Женщина внезапно потеряла сознание рядом с кофейней.
Она отметила героизм незнакомых прохожих, мгновенно отреагировавших на ее состояние. 
– Вы подняли меня, приводили в чувства, вызвали реанимацию, связались с моими близкими, помогали справиться с судорогами, делали массаж, поили водой, нашли для меня сахар – помогли мне прийти в себя. Пусть вся ваша доброта вернется к вам сторицей! – обратилась девушка к помогавшим ей омичам.
Пострадавшая призналась, что искренне тронута поступками окружающих. Она подчеркнула желание выразить благодарность каждому человеку, оказавшему поддержку в тот сложный момент, и попросила откликнуться тех, кто участвовал в ее спасении.
1139Мария Филимонова
·Происшествия

Девушка выразила благодарность помогавшим ей омичам.
Жительница Омска поделилась историей о своем неожиданном инциденте, случившемся с ней вечером на бульваре Кузьмина. Женщина внезапно потеряла сознание рядом с кофейней.
Она отметила героизм незнакомых прохожих, мгновенно отреагировавших на ее состояние. 
– Вы подняли меня, приводили в чувства, вызвали реанимацию, связались с моими близкими, помогали справиться с судорогами, делали массаж, поили водой, нашли для меня сахар – помогли мне прийти в себя. Пусть вся ваша доброта вернется к вам сторицей! – обратилась девушка к помогавшим ей омичам.
Пострадавшая призналась, что искренне тронута поступками окружающих. Она подчеркнула желание выразить благодарность каждому человеку, оказавшему поддержку в тот сложный момент, и попросила откликнуться тех, кто участвовал в ее спасении.
1139Мария Филимонова