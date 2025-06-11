Ранее сообщалось о продаже двух других точек.

В Омске закрывается еще один магазин сети «Центр-книга» по аресу: ул. Богдана Хмельницкого, 162, а весь ассортимент распродается. Как сообщили в паблике «Центр-книга», магазин закроется, когда товары будут полностью распроданы, однако указан и срок – 22 июня.

– Когда книги закончатся, двери закроются навсегда, – рассказали в своих соцсетях представители магазина.

По данным их сайта, после закрытия этого магазина в Омске останется 7 точек сети – две на пр. Мира, по одной на Ленина, Серова, Маркса, 4-й Челюскинцев, 70 лет Октября.

Ранее два помещения сети выставили на продажу. Закрыть собирались точки на Мира и Ленина, однако сейчас магазины работают.

Омская сеть книжных магазинов была создана примерно 30 лет назад и принадлежит индивидуальному предпринимателю Владимиру Спицыну. Помимо точек продажи, холдинг включает оптовый склад и библиотечный коллектор, который занимается снабжением библиотек учебных заведений.

В 2017 году компания зашла в Тюмень, открыв там новый магазин, однако спустя некоторое время он был закрыт.