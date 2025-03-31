Одно из помещений находится в Нефтяниках, а второе – в центре города.

На сайте объявлений «Авито» появились предложения о продаже двух помещений, где сейчас расположены магазины омской сети «Центр-книга». Первое помещение площадью 417 кв. м находится на проспекте Мира в городке Нефтяников, и его цена составляет 60 млн рублей.

Второе помещение площадью 410 кв. м расположено в цокольном этаже здания на улице Ленина, 17, и стоит 35 миллионов. В объявлении указано, что помещение подходит как для кафе или ресторана, так и для магазина.

Информация о закрытии или переезде магазинов «Центр-книга» по указанным адресам пока официально не подтверждена.

Согласно справочнику «2ГИС», сейчас в Омске работает 10 магазинов «Центр-книга». Местная сеть была создана примерно 30 лет назад и принадлежит индивидуальному предпринимателю Владимиру Спицыну. Помимо магазинов, холдинг включает оптовый склад и библиотечный коллектор, который занимается снабжением библиотек учебных заведений.

В 2017 году компания начала работу в Тюмени, открыв там новый магазин, однако спустя некоторое время он был закрыт.