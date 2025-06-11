Подрядчиком выступит компания Арабо Григоряна – ООО «СибРос».

Стало известно, кто выполнит капитальный ремонт набережной Тухачевского на участке между улицами Таубе и Кемеровской. Директор КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» Сергей Коваленко подписал контракт с генеральным директором ООО «Сибирский региональный союз» Виктором Загваздиным, сообщают «Коммерческие вести».

Весной этого года прошли торги на выполнение капитального ремонта набережной с начальной стоимостью 434,76 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: провести инженерные изыскания, подготовить проектно-сметную документацию и провести сам ремонт. Единственную заявку подало ООО «СибРос», предложив цену 434,7 млн рублей. Контракт заключен именно с этой компанией.

На выполнение заказа подрядчику выделено более года. До конца лета 2025 года необходимо завершить инженерные изыскания, разработать проект и согласовать его с государственной экспертизой. Сам капитальный ремонт запланирован на следующий теплый сезон – с 1 апреля по 20 августа 2026 года.

Напомним, что ООО «СибРос», учредителем которого является Арабо Григорян, строит четырехзвездочный отель Villa Rose в Омске.