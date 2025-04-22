Омск-Информ
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·Общество

Определить фирму, которая займется благоустройством, планируется 20 мая.

Вчера, 21 апреля, правительство Омской области объявило торги на подготовку проекта и капитальный ремонт дороги Набережной Тухачевского, от «Зеленого острова» до Воскресенского сквера.

На это выделили почти 435 млн рублей (7,9 млн на проект, почти 427 млн на само благоустройство).

Заявки принимаются до 19 мая. Выбрать подрядчика планируется 20 мая. По данным портала «Госзакупки», срок исполнения контракта – 12 октября 2026 года.

·Общество

Определить фирму, которая займется благоустройством, планируется 20 мая.

Вчера, 21 апреля, правительство Омской области объявило торги на подготовку проекта и капитальный ремонт дороги Набережной Тухачевского, от «Зеленого острова» до Воскресенского сквера.

На это выделили почти 435 млн рублей (7,9 млн на проект, почти 427 млн на само благоустройство).

Заявки принимаются до 19 мая. Выбрать подрядчика планируется 20 мая. По данным портала «Госзакупки», срок исполнения контракта – 12 октября 2026 года.