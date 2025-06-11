Омск-Информ
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·Авто

Теперь при спорных ситуациях и наличии фотофиксации можно получить до 200 тысяч рублей. 
Для жителей Омской области вводятся новые правила расчета компенсаций по европротоколу.
Теперь в случаях дорожно-транспортных происшествий, когда участники аварии имеют разногласия относительно обстоятельств происшествия, максимальная сумма компенсации вырастет с текущих 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Однако для увеличения суммы потребуется наличие фотофиксации повреждений автомобилей.
– При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними. Пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и в пределах 100 тысяч рублей при ее отсутствии, – пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
В пресс-службе добавили, что норма об увеличении лимита начнет действовать через 10 дней после официального опубликования закона (Госдума приняла). Она будет способствовать росту оформления аварий без участия ГИБДД. 
Мария Филимонова
·Авто

Теперь при спорных ситуациях и наличии фотофиксации можно получить до 200 тысяч рублей. 
Для жителей Омской области вводятся новые правила расчета компенсаций по европротоколу.
Теперь в случаях дорожно-транспортных происшествий, когда участники аварии имеют разногласия относительно обстоятельств происшествия, максимальная сумма компенсации вырастет с текущих 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Однако для увеличения суммы потребуется наличие фотофиксации повреждений автомобилей.
– При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними. Пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и в пределах 100 тысяч рублей при ее отсутствии, – пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
В пресс-службе добавили, что норма об увеличении лимита начнет действовать через 10 дней после официального опубликования закона (Госдума приняла). Она будет способствовать росту оформления аварий без участия ГИБДД. 
Мария Филимонова