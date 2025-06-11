Теперь при спорных ситуациях и наличии фотофиксации можно получить до 200 тысяч рублей.
Для жителей Омской области вводятся новые правила расчета компенсаций по европротоколу.
Теперь в случаях дорожно-транспортных происшествий, когда участники аварии имеют разногласия относительно обстоятельств происшествия, максимальная сумма компенсации вырастет с текущих 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Однако для увеличения суммы потребуется наличие фотофиксации повреждений автомобилей.
– При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними. Пострадавший получает возмещение до 400 тысяч рублей при фотофиксации и в пределах 100 тысяч рублей при ее отсутствии, – пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
В пресс-службе добавили, что норма об увеличении лимита начнет действовать через 10 дней после официального опубликования закона (Госдума приняла). Она будет способствовать росту оформления аварий без участия ГИБДД.