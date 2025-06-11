Омск-Информ
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·Спорт

По информации источника, клуб переподпишет контракт с хоккеистом на других условиях.

Стали известны условия перехода бывшего нападающего омского «Авангарда» Семена Кошелева в другой клуб. 

– «Ак Барс» обменяет Семена Кошелева в «Адмирал» за 1000 рублей. В клубе из Владивостока рассчитывают переподписать контракт с игроком на других условиях, – сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин.

В составе омичей Кошелев провел три сезона с 2017 по 2020 год. За это время он сыграл 178 матчей, забросил 26 шайб и отдал 36 результативных передач.

За минувший сезон Кошелев, выступая за «Ак Барс», провел 76 матчей, отличился 13 голами и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Александр Хохлачев подпишет контракт с «Ладой».

1203Мария Филимонова
·Спорт

По информации источника, клуб переподпишет контракт с хоккеистом на других условиях.

Стали известны условия перехода бывшего нападающего омского «Авангарда» Семена Кошелева в другой клуб. 

– «Ак Барс» обменяет Семена Кошелева в «Адмирал» за 1000 рублей. В клубе из Владивостока рассчитывают переподписать контракт с игроком на других условиях, – сообщил хоккейный обозреватель Артур Хайруллин.

В составе омичей Кошелев провел три сезона с 2017 по 2020 год. За это время он сыграл 178 матчей, забросил 26 шайб и отдал 36 результативных передач.

За минувший сезон Кошелев, выступая за «Ак Барс», провел 76 матчей, отличился 13 голами и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Александр Хохлачев подпишет контракт с «Ладой».

1203Мария Филимонова