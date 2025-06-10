Омск-Информ
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·Спорт

В составе «ястребов» игрок провел три сезона.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Семен Кошелев в ближайшее время присоединится к владивостокскому «Адмиралу». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В составе омичей Кошелев провел три сезона с 2017 по 2020 год. За это время он сыграл 178 матчей, забросил 26 шайб и отдал 36 результативных передач.

Помимо «Авангарда» нападающий выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне Кошелев провел в составе «барсов» 76 игр, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб «Авангарда» подписал бывшего воспитанника ярославского «Локомотива» Егора Манина.

1087Алексей Новиков
·Спорт

В составе «ястребов» игрок провел три сезона.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Семен Кошелев в ближайшее время присоединится к владивостокскому «Адмиралу». Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

В составе омичей Кошелев провел три сезона с 2017 по 2020 год. За это время он сыграл 178 матчей, забросил 26 шайб и отдал 36 результативных передач.

Помимо «Авангарда» нападающий выступал за московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне Кошелев провел в составе «барсов» 76 игр, забросил 13 шайб и отдал 10 голевых.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб «Авангарда» подписал бывшего воспитанника ярославского «Локомотива» Егора Манина.

1087Алексей Новиков