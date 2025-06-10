Омск-Информ
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·Спорт

Ранее Егор Манин уже выступал за «Омские Крылья».

«Авангард» объявил о подписании одностороннего контракта ВХЛ с нападающим Егором Маниным на один сезон.

– Мы приняли решение вернуть Егора обратно – видим в нём потенциал и перспективу. Манин обязательно получит свой шанс. Это трудолюбивый нападающий с хорошей школой. Он добавит конкуренции в линии нападения, тренерский штаб знает, как и где его использовать, – заявил ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков.

В прошлом сезоне Манин выступал за фарм-клуб «Авангарда» и ХК Норильск. За 50 матчей Егор забросил 6 голов и отдал 10 голевых передач. В плей-офф в составе норильчан нападающий сыграл 10 матчей и добавил к статистике одно очко.

Ранее стало известно, что экс-нападающий Райан Спунер заявил, что хотел бы вновь пополнить состав «Динамо Минск». 

Алексей Новиков
·Спорт

Ранее Егор Манин уже выступал за «Омские Крылья».

«Авангард» объявил о подписании одностороннего контракта ВХЛ с нападающим Егором Маниным на один сезон.

– Мы приняли решение вернуть Егора обратно – видим в нём потенциал и перспективу. Манин обязательно получит свой шанс. Это трудолюбивый нападающий с хорошей школой. Он добавит конкуренции в линии нападения, тренерский штаб знает, как и где его использовать, – заявил ассистент генерального менеджера «Авангарда» Михаил Бирюков.

В прошлом сезоне Манин выступал за фарм-клуб «Авангарда» и ХК Норильск. За 50 матчей Егор забросил 6 голов и отдал 10 голевых передач. В плей-офф в составе норильчан нападающий сыграл 10 матчей и добавил к статистике одно очко.

Ранее стало известно, что экс-нападающий Райан Спунер заявил, что хотел бы вновь пополнить состав «Динамо Минск». 

Алексей Новиков