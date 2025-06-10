Канадский хоккеист в белорусской команде начинал карьеру в КХЛ.

Бывший нападающий хоккейного клуба «Авангард» Райан Спунер заявил, что хотел бы вновь сыграть в «Динамо Минск».

– Я бы с удовольствием вернулся туда, но, по ощущениям, они сами не хотят, чтобы я снова играл за «Динамо». Мне очень понравилось там, и, конечно, я бы хотел вернуться, но, как мне кажется, предложения контракта от них не будет. Если вдруг какая-то команда захочет меня пригласить – с удовольствием поеду и постараюсь помочь им провести успешный сезон, – цитирует канадского хоккеиста телеграм-канал «Штаб хоккеиста».

В минувшем сезоне Спунер провел 67 матчей в составе хоккейного клуба «Авангард», набрав 42 (10+32) очка. На пресс-конференции по итогам сезона- 2024/2025 генеральный менеджер клуба Алексей Сопин назвал игроков, которые совершенно точно покинут клуб в новом сезоне, среди них был и Спунер.

– У меня есть четкое задание от Ги Буше по параметрам хоккеистов, которые ему нужны для борьбы за Кубок Гагарина, – сказал он. – Команду точно покидают Илья Проскуряков, Сергей Бойков, Евгений Кулик, Эмиль Галимов, Илья Каблуков, Егор Воронков, Марк Верба, Райан Спунер.

Добавим, что в КХЛ Спунер с 2019 года, два года отыграл в ХК «Динамо Минск», в 2021 году подписал однолетний контракт с «Автомобилистом», по окончании контракта вернулся в состав белорусской команды и подписал с ними однолетний контракт. В «Авангард» пришел в 2023 году. В сезоне- 2023/2024 набрал 61 очко (23+38) в 65 матчах. В плей-офф набрал 6 очков (1+5) в 10 матчах. Со Спунером тогда продлили контракт еще на год,