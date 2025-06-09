Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Александр Хохлачёв продолжит карьеру в тольяттинской «Ладе». Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

– Договорились, что Хохлачёв подпишет контракт на один год. Важно, что есть заинтересованность со стороны клуба и тренерского штаба. Александр постарается показать результат, которого от него ждут, – цитирует слова агента «Матч ТВ».

В апреле клуб «Сочи» сообщил о расторжении контракта с Хохлачёвым. В прошлом сезоне форвард провел 42 матча и набрал 17 очков.

В КХЛ нападающий выступал за московский «Спартак», хабаровский «Амур», санкт-петербургский СКА и омский «Авангард». Также на разных этапах карьеры он играл в АХЛ.

В составе «Авангарда» Хохлачёв провёл сезон 2020/2021: он сыграл 82 матча, забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач, а также стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Авангарда» Сергей Бойков подписал контракт с нижегородским «Торпедо». Бывший «ястреб» будет играть за нижегородцев в ближайший год.