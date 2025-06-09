Омск-Информ
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·Спорт

Он продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с защитником Сергеем Бойковым. Бывший «ястреб» будет играть за нижегородцев ближайший год.
– Новоиспеченный торпедовец хорошо известен своими бойцовскими качествами, жаждой силовой борьбы и умением ее вести. В своих предыдущих командах КХЛ (московском «Динамо» и омском «Авангарде») он становился лидером по силовым приемам, намного опережая в данном компоненте партнеров, – отметили в пресс-службе «Торпедо».
Напомним, о том, что Бойков покинет «Авангард», стало известно еще в апреле. Тогда же генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил об уходе еще семи игроков.
Андрей Андреев
·Спорт

Он продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт с защитником Сергеем Бойковым. Бывший «ястреб» будет играть за нижегородцев ближайший год.
– Новоиспеченный торпедовец хорошо известен своими бойцовскими качествами, жаждой силовой борьбы и умением ее вести. В своих предыдущих командах КХЛ (московском «Динамо» и омском «Авангарде») он становился лидером по силовым приемам, намного опережая в данном компоненте партнеров, – отметили в пресс-службе «Торпедо».
Напомним, о том, что Бойков покинет «Авангард», стало известно еще в апреле. Тогда же генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил об уходе еще семи игроков.
Андрей Андреев