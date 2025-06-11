Утреннее самочувствие зависит от питания и гормонов.

Многие сталкиваются с проблемой утреннего раздражения и подавленного состояния, однако далеко не каждому известна причина подобного явления. Врач Сара Марин Бербелл раскрыла секрет негативного эмоционального фона после пробуждения.

По словам специалиста, основные факторы, влияющие на наше самочувствие утром, связаны с питанием и уровнем гормонов. Согласно ее наблюдениям, ранний ужин с употреблением легкой пищи или вредных продуктов вызывает быстрое снижение уровня глюкозы в крови. Такое состояние запускает выделение адреналина, стимулирующего организм к пробуждению. Именно это объясняет раздражение и желание подкрепиться, ощущаемые многими людьми утром, сообщила диетолог Ленте.ру.

Еще одно важное вещество, оказывающее влияние на наше утреннее настроение, – кортизол. Врач подчеркнула, что повышение уровня этого гормона наблюдается в периоды стресса и бессонных ночей, провоцируя негативные эмоции при пробуждении.