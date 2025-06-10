Билеты на аттракционы будут стоить как в обычный день.

Стало известно, что 12 июня, в День России, в омских парках не будет действовать акция «Скидочный четверг». В официальной группе соцсети «ВКонтакте» «Городские парки | Омск» омичам напомнили, что акция не распространяется на праздничные дни.

Однако в сообществе парков отметили, что для горожан подготовили насыщенную праздничную программу.

Напомним, что с 15 мая в парк им. 30-летия ВЛКСМ и Советский парк вернулся сезон «скидочных четвергов». В этот день недели цена билетов на аттракционы ниже, чем в другие.