Педагоги хотят зарабатывать хотя бы 36 тысяч.

Специалисты HeadHunter проанализировали вакансии учителей в Омской области и выяснили, какие зарплаты предлагают специалистам. Медиана* предложений в регионе составляет 49 тыс. рублей. При этом сами учителя рассчитывают хотя бы на 35,8 тыс. рублей.

При этом, по данным Омскстата , средняя зарплата работников школ составляет 48,8 тыс. рублей, а зарплата учителей – 52,9 тыс. рублей.

Отметим, что в Омской области за январь – май открылись 429 вакансий для учителей и преподавателей. По сравнению с прошлым годом их число возросло на 3 %.

* Медианная зарплата – это значение, которое делит зарплаты в выборке на две равные части, так что половина работников получает больше, а половина – меньше. В то время как средняя зарплата – среднее арифметическое значение, то есть общая сумма деленая на количество зарплат.