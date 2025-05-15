Педагоги стали получать почти на 6 % больше.

Статистики подсчитали, какие зарплаты получали учителя и воспитатели в Омска в 2024 году. Из доклада мэра, который опирается на данные Омскстата, следует, что заработки их выросли.

Средняя зарплата работников школ увеличилась на 10,1 % (с 44,3 до 48,8 тыс. рублей). Именно учителя стали получать на 5,9 % больше (52,9 вместо 50 тыс. рублей).

При этом инфляция в Омской области в прошлом году сставила 9,52 %.

Среднемесячная зарплата работников дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 18,9 % (с 31,9 до 37,9 тыс. рублей).

На 17,3 % увеличилась и средняя зарплата работников учреждений культуры и искусства. Теперь она составляет 43,8 вместо 37,4 тыс. рублей.