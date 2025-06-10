«Газпром межрегионгаз Омск» формирует график перевода предприятий на резервное топливо для обеспечения бесперебойного газоснабжения.

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» начала комплексные мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов. Основная задача – обеспечить стабильную подачу газа населению и коммунально-бытовому сектору региона в период пиковых зимних нагрузок.

Для этого ведется формирование графика, по которому при резком понижении температуры часть оборудования крупных промышленных предприятий будет переведена на резервные виды топлива. Это необходимо, чтобы не допустить сбоев в газоснабжении в условиях повышенного отбора ресурса.

Сейчас специалисты компании собирают данные об объемах потребления газа промышленными потребителями и уточняют у контрагентов состояние резервных топливных хозяйств – насколько они готовы к зимней эксплуатации и какие запасы альтернативного топлива имеются в наличии.

– Подготовленный график мы согласовываем на всех уровнях: с газотранспортной и газораспределительными организациями региона и утверждаем в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, – сообщил начальник оперативно-диспетчерской службы ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Александр Уленков.

Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду компания сопровождает плановые ремонтные работы на магистральных газопроводах и распределительных станциях. Эти мероприятия направлены на повышение надежности системы в условиях высокой сезонной нагрузки.

Профилактическая работа, включая график перевода на резервные источники и координацию с энергетическими структурами, позволяет заранее снизить риски и обеспечить потребителей региона стабильным теплом в зимние месяцы.