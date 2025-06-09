Планируется перерабатывать до 45 тыс. тонн отходов в год.

На севере Омской области, под Тарой, началось строительство современного объекта по утилизации отходов. Мощность предприятия рассчитана на обработку до 45 тысяч тонн отходов ежегодно, захоронение – не менее 25 тысяч тонн, а участок компостирования обеспечит переработку не менее 24 тысяч тонн сырья в год, сообщили в Минприроды Омской области.

При этом доля отбора вторичных материалов составит от 15 до 30 %, не включая отбор органических компонентов, направляемых на компостирование. Новый комплекс позволит собирать и утилизировать отходы со всего северного региона области.

– Начало строительства этого объекта является важным шагом в развитии инфраструктуры обращения с отходами в Омской области, – рассказала глава минприроды Татьяна Хавронина в своем Telegram-канале.

Строительство комплекса реализует компания ООО «Мелиор Групп», которая уже получила все необходимые согласования: положительное экологическое заключение, одобрение государственной экспертизы и разрешение на строительство от администрации Тарского района.

Напомним, что компания «Гринресурс» планирует построить в Таврическом районе Омской области еще один мусоросортировочный завод, предназначенный для переработки 400 тысяч тонн отходов ежегодно. В настоящее время проект ожидает одобрения государственной экспертизы, для чего необходимо устранить 42 выявленных замечания. Этот комплекс будет обслуживать Омск и прилегающие к нему районы.