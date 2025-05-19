Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Комплекс сможет перерабатывать мусор со всего северного региона.

В мае этого года в Омской области, под городом Тара, начнется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса на 45 тонн. Дмитрий Третьяков, исполнительный директор ООО «Магнит», уточнил, что новый комплекс будет способен переработать, отсортировать, компостировать и захоронить отходы со всего северного региона.

Строительство комплекса реализует компания ООО «Мелиор Групп», которая уже получила все необходимые согласования: положительное экологическое заключение, одобрение государственной экспертизы и разрешение на строительство от администрации Тарского района, сообщают «Коммерческие вести».

Другая компания, ООО «Гринресурс», планирует создать в Таврическом районе ещё один мусоросортировочный завод, рассчитанный на переработку 400 тысяч тонн отходов. Проект компании ожидает положительного заключения государственной экспертизы, для чего необходимо исправить 42 замечания.

Олег Кипорук
·Общество

Комплекс сможет перерабатывать мусор со всего северного региона.

В мае этого года в Омской области, под городом Тара, начнется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса на 45 тонн. Дмитрий Третьяков, исполнительный директор ООО «Магнит», уточнил, что новый комплекс будет способен переработать, отсортировать, компостировать и захоронить отходы со всего северного региона.

Строительство комплекса реализует компания ООО «Мелиор Групп», которая уже получила все необходимые согласования: положительное экологическое заключение, одобрение государственной экспертизы и разрешение на строительство от администрации Тарского района, сообщают «Коммерческие вести».

Другая компания, ООО «Гринресурс», планирует создать в Таврическом районе ещё один мусоросортировочный завод, рассчитанный на переработку 400 тысяч тонн отходов. Проект компании ожидает положительного заключения государственной экспертизы, для чего необходимо исправить 42 замечания.

Олег Кипорук