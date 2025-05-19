Комплекс сможет перерабатывать мусор со всего северного региона.

В мае этого года в Омской области, под городом Тара, начнется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса на 45 тонн. Дмитрий Третьяков, исполнительный директор ООО «Магнит», уточнил, что новый комплекс будет способен переработать, отсортировать, компостировать и захоронить отходы со всего северного региона.

Строительство комплекса реализует компания ООО «Мелиор Групп», которая уже получила все необходимые согласования: положительное экологическое заключение, одобрение государственной экспертизы и разрешение на строительство от администрации Тарского района, сообщают «Коммерческие вести».

Другая компания, ООО «Гринресурс», планирует создать в Таврическом районе ещё один мусоросортировочный завод, рассчитанный на переработку 400 тысяч тонн отходов. Проект компании ожидает положительного заключения государственной экспертизы, для чего необходимо исправить 42 замечания.