Омск-Информ
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·Политика

Им стал Рустам Герасимчук.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового замминистра внутренней политики региона. Эту должность займет Рустам Герасимчук.
Соответствующий документ появился сегодня, 9 июня. Срок полномочий назначенного должностного лица определен в один год, начиная с 6 июня, при этом предусмотрен испытательный срок длительностью три месяца.
Отметим, что до этого в омском министерстве внутренней политики Герасимчук занимал должность начальника отдела по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями.
Ранее сообщалось, что в Омской области переназначили начальника Главного управления молодежной политики.
Мария Филимонова
·Политика

Им стал Рустам Герасимчук.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового замминистра внутренней политики региона. Эту должность займет Рустам Герасимчук.
Соответствующий документ появился сегодня, 9 июня. Срок полномочий назначенного должностного лица определен в один год, начиная с 6 июня, при этом предусмотрен испытательный срок длительностью три месяца.
Отметим, что до этого в омском министерстве внутренней политики Герасимчук занимал должность начальника отдела по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями.
Ранее сообщалось, что в Омской области переназначили начальника Главного управления молодежной политики.
Мария Филимонова