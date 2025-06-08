Компания выполняла указания властей, действуя в интересах безопасности.
Один из крупнейших операторов связи «Билайн» назвал причину отключения мобильного интернета. В компании заявили, что действовали по указанию властей.
– Мы, как оператор связи, обязаны исполнять указания по ограничению мобильного интернета в целях безопасности граждан, переживая за те неудобства, которые в это время испытывают наши клиенты. Надеемся, что ситуация скоро нормализуется, – цитирует «Новый Омск» службу поддержки абонентов «Билайн».
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что причиной проблем с мобильной связью и мобильным интернетом в Омске являются профилактические работы и тестирование нового оборудования.
С масштабным сбоем в работе связи и мобильного интернета омичи столкнулись в субботу, 7 июня. Проблемы продолжились и сегодня. Наибольшее количество жалоб от пользователей, отмечает ресурс Downdetector, поступает на мобильного оператора t2.