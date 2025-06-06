Омск-Информ
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·Общество

Теперь он разбрызгивает желтую воду.
Омичи сообщили в соцсетях о коммунальной аварии на Левобережье. В фонтан около детской поликлиники на улице Путилова попали канализационные воды. Об этом, как сообщают очевидцы, говорит желтый цвет и неприятный запах. При этом разбрызгиватель фонтана по-прежнему работает.
В УДХБ заявили, что уже заменили воду на чистую.
Андрей Андреев
·Общество

Теперь он разбрызгивает желтую воду.
Омичи сообщили в соцсетях о коммунальной аварии на Левобережье. В фонтан около детской поликлиники на улице Путилова попали канализационные воды. Об этом, как сообщают очевидцы, говорит желтый цвет и неприятный запах. При этом разбрызгиватель фонтана по-прежнему работает.
В УДХБ заявили, что уже заменили воду на чистую.
Андрей Андреев