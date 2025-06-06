Список нарушений санитарных норм и правил обширный.

Популярную омскую шашлычную закрыли за нарушение санитарных норм. Роспотребнадзор Омской области провел проверку деятельности предпринимателя, владеющего павильоном общественного питания «Мясо на мангале» по адресу: улица 10-я Чередовая, дом 17. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, среди которых:

Приготовление полуфабрикатов на месте (в павильоне), отсутствие заготовительного цеха. Централизованных или автономных систем водоснабжения и канализации также нет.

Для мытья рук, обработки инвентаря, оборудования, а также овощей использовалась техническая вода или вода, которая доставлялась в немаркированных пластиковых 30-литровых бутылках.

Несоблюдение поточности технологических процессов.

Отсутствие условий для мытья посуды, инвентаря и оборудования. Моечные ванны, как и воды с канализацией, не обнаружены.

Посуда, на которой обрабатывались продукты, никак не маркировалась.

Техническая документация (технологические карты) сотрудникам Роспотребнадзора предоставлена не была.

Проведение производственного, в том числе лабораторного контроля, организовано не было.

Индивидуальный предприниматель Алексей Гинжул полностью признал свою вину. Ленинский районный суд города Омска признал его виновным по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

По решению суда, шашлычная приостановила работу на 90 дней, за которые предприниматель обязан устранить найденные нарушения.