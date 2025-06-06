Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушения в точке общепита.
Ленинский районный суд города Омска рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя.
В ходе проверки деятельности предпринимателя, организующего общественное питание в павильоне «Мясо на мангале» по адресу: ул. 10-я Чередовая, д. 17, сотрудники Роспотребнадзора Омской области выявили большое количество нарушений санитарных норм и правил.
Предприниматель полностью признал свою вину в совершении правонарушения. Решением Ленинского районного суда Омска он признан виновным по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).
В качестве наказания суд приостановил деятельность павильона «Мясо на мангале» на 90 суток, позволив предпринимателю использовать этот срок для устранения выявленных нарушений.
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Отметим, что павильонов «Мясо на мангале» в городе три. Остальные два находятся в Ленинском и Кировском округах.