Директор НСХБ Омского ГАУ Ирина Демчукова возглавила Секцию сельскохозяйственных библиотек в Российской библиотечной ассоциации до 2028 года.

В конце мая в Ижевске прошел Всероссийский библиотечный конгресс: XXIX Ежегодная конференция РБА. В крупнейшем профессиональном событии года приняли участие более 1100 руководителей и специалистов библиотек различных систем и ведомств.

Программа Конгресса была очень насыщенной и сфокусирована на основных направлениях, отраженных в «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года». На тематических треках обсуждалась кадровая политика, цифровая перезагрузка библиотек, развитие и сохранение библиотечного фонда как национального достояния, научное и методическое обеспечение деятельности библиотек.

В ходе работы Конгресса состоялся Саммит национальных библиотек России и стран Содружества, проводились школы реставратора и каталогизатора, работали лаборатории по изучению чтения и роли библиотек в сохранении культурного наследия.

На открытой дискуссионной панели «Современная университетская библиотека: модели, содержание, сервисы» обсуждался проект Министерства науки и высшего образования РФ «Развитие научно-технических библиотек». Приглашенные эксперты и участники высказали ряд предложений по доработке проекта в части определения критериев стандартизации деятельности библиотек, защиты интеллектуальной собственности, детализации целей и модели научно-технической библиотеки, подготовки и повышения квалификации библиотечных специалистов. Согласно представленной концепции в 2025 году будет разработана научно-методическая база для реализации проекта. В 2026 году предусмотрено финансирование проекта, обновление научно-технической базы и модели библиотек, оцифровка фонда научно-технической литературы. На эти цели будет выделено 100 грантов до 50 млн рублей. В 2027 году запланирована разработка системы, которая объединит электронные фонды библиотек в единый пул через единую информационную систему. Будет создан Совет по управлению проектом, в который войдут ведущие научно-технические библиотеки, центры НТИ, вузы различных ведомств, в том числе и аграрные.

В заключительный день работы Конгресса состоялись выборы вице-президентов и членов в правление РБА, а также председателей и членов постоянных комитетов секций и круглых столов РБА на период 2025–2028 годы. Председателем «Секции сельскохозяйственных библиотек» избрана директор Научной сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ Ирина Демчукова.

– На секции РБА возлагается важная часть работы. Необходимо наполнять «Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации» конкретными мероприятиями. Требуется создание нормативных документов, разработка новых механизмов поддержки для будущего библиотек, – отметил президент РБА Вадим Дуда.

По его словам, предстоит большая командная работа.

Фото: Омский ГАУ.