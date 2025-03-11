О старте Всероссийского конкурса АгроНТРИ-2025 сообщил Омский ГАУ, который станет базой для проведения регионального этапа состязаний по шести номинациям.

Открыта регистрация на новый сезон Всероссийского конкурса АгроНТРИ, который проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Об этом сообщил Омский ГАУ, выбранный площадкой для проведения регионального этапа конкурса.

Цель конкурса – вовлечь молодежь в изучение передовых технологий и инноваций в сельском хозяйстве, предоставив им возможность реализовать свои идеи на практике. Участники познакомятся с актуальными разработками в агросфере и смогут применить свои знания в реальных условиях.

Конкурс проходит при поддержке ведущих аграрных вузов страны, которые выступают региональными площадками для проведения этапов.

Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а лучшие участники отправятся в Международный детский центр «Артек» на программу «Инношкольник», где смогут углубить свои знания и расширить круг профессиональных знакомств.

В 2025 году базой для проведения конкурса станет Омский государственный аграрный университет. Участники смогут проявить себя в следующих номинациях:

АгроРоботы: автоматизация управления сельхозтехникой;

автоматизация управления сельхозтехникой; АгроКоптеры: использование дронов для решения сельскохозяйственных задач;

использование дронов для решения сельскохозяйственных задач; АгроСмарт: дистанционное управление системами выращивания с применением IoT;

дистанционное управление системами выращивания с применением IoT; АгроМетео: прогнозирование погоды с помощью цифровых метеостанций;

прогнозирование погоды с помощью цифровых метеостанций; АгроВет: современные технологии в ветеринарии и животноводстве;

современные технологии в ветеринарии и животноводстве; АгроБио: биологическая защита растений от вредителей и болезней.

Регистрация продлится до 2 апреля 2025 года на официальном сайте конкурса: https://kids.agronti.ru/.

Конкурс включает четыре этапа:

Регистрация участников (21 февраля – 2 апреля 2025 г.); Заочный региональный этап – дистанционное тестирование (3–19 апреля 2025 г.); Очный региональный этап на базе аграрных вузов (май 2025 г.); Финальный проектный этап – дистанционная защита проектов (сентябрь 2025 г.).

Завершится конкурс международным суперфиналом в Москве в октябре 2025 года.

АгроНТРИ объединяет школьников, академическое сообщество и технологические компании, создавая уникальную площадку для развития инноваций в агропромышленном комплексе.

Подробности о конкурсе, включая Положение, можно найти на официальном сайте: https://kids.agronti.ru/. Также актуальная информация публикуется в телеграм-канале (https://t.me/agronti) и в сообществе «АгроНТРИ для школьников» во «ВКонтакте» (https://vk.com/agronti.kids).

Уточним, что организаторами конкурса выступили Фонд содействия инновациям, Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства, а также ГК «ЦентрПрограммСистем».