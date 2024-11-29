Участники представили очень интересные, экологичные и перспективные разработки.
Студенты Омского ГАУ и активисты университетского бизнес-инкубатора София Грицина, Виктория Шмидт, Арина Степченко и Элина Горчакова организовали инновационный проект «EcoNet – HealthNet – AeroNet». На конкурсе было представлено 13 проектов, разработанных учащимися шести факультетов ОмГАУ и Университетского колледжа агробизнеса.
Призовые места среди участников конкурса распределились следующим образом:
Первое место: «Мучное кондитерское изделие функциональной направленности», лидер проекта – Анна Ионина, научные руководители: д-р техн. наук Наталья Чернопольская, канд. с.-х. наук Татьяна Владимировна Маракаева, агротехнологический факультет.
Второе место: «Разработка рецептуры печенья сдобного «Столыпинское», лидер проекта – Вероника Хомюк, научный руководитель – Наталья Селина.
Третье место: «Хлебная энергия», лидер проекта – Даниил Степанов, научный руководитель – Юлия Розенфельд.
Конкурс был организован в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.