Движение будет закрыто из-за ремонта трамвайных путей.

В мэрии Омска предупредили, что с 22:00 11 июня до 10:00 15 июня будет ограничено транспортное движение по проспекту Менделеева в районе пересечения с улицей Заозерной.

Такое решение принято в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей, проводимых муниципальным предприятием «Электрический транспорт».

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты следования и придерживаться временных дорожных знаков и указаний регулировщиков. Пешеходов просят проявлять повышенную бдительность и соблюдать меры личной безопасности.