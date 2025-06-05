Омск-Информ
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·Авто

Улица Магистральная будет закрыта для транспорта с 6 по 9 июня.
В омском департаменте транспорта оповестили жителей города о временной приостановке движения транспорта по улице Магистральная с 23:00 6 июня до 5:00 9 июня включительно. Причиной закрытия дороги стали ремонтные работы.
В указанный период автобусы № 83 будут следовать по измененному маршруту, минуя улицу Магистральную и двигаясь по улице 22 Апреля.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ сократили маршруты трамваев.
Мария Филимонова
·Авто

Улица Магистральная будет закрыта для транспорта с 6 по 9 июня.
В омском департаменте транспорта оповестили жителей города о временной приостановке движения транспорта по улице Магистральная с 23:00 6 июня до 5:00 9 июня включительно. Причиной закрытия дороги стали ремонтные работы.
В указанный период автобусы № 83 будут следовать по измененному маршруту, минуя улицу Магистральную и двигаясь по улице 22 Апреля.
Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ сократили маршруты трамваев.
Мария Филимонова