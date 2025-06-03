Ограничения связаны с ремонтом и будут временными.

На этой неделе трамваи № 1, 4, 7 в Омске снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать с 20:30 3 июня до 5:30 4 июня и с 20:30 5 июня до 5:30 6 июня.

Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в «Амуре». Этот ремонт продолжается уже как минимум год.